Destination Italia, accordo con Italianway per gli affitti brevi

17:29

Destination Italia apre al mercato degli affitti brevi. La società specializzata in turismo incoming ha sottoscritto, tramite la sua controllata Destination 2 Italia, un accordo strategico con Italianway per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori internazionali.

Italianway metterà così a disposizione di Destination 2 Italia i suoi 2.500 immobili under management distribuiti sul territorio nazionale, che andranno ad arricchire il portfolio delle attuali strutture ricettive, a disposizione degli oltre mille tour operator internazionali clienti di Destination Italia.



“Siamo molto lieti di aver sottoscritto questo accordo con Italianway e di aver integrato i loro asset under management nella nostra offerta, implementando così il nostro portfolio delle strutture ricettive a disposizione dei nostri clienti internazionali high spender – commenta Dina Ravera, presidente di Destination Italia -. Siamo certi che questa partnership saprà trovare tra i nostri clienti una favorevole domanda”.



“Siamo sicuri che la possibilità di promuovere i nostri alloggi attraverso l’ampia rete distributiva internazionale di Destination Italia - aggiunge Marco Celani, amministratore delegato di Italianway - ci consentirà di far apprezzare ulteriormente le nostre destinazioni che coprono in modo capillare il territorio nazionale e di soddisfare la domanda di un pubblico straniero sempre più desideroso di immergersi in contesti local in modo sicuro e sostenibile, scegliendo un mix tra qualità del soggiorno ed esperienze”.