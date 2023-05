Gruppo UNA, focus sulla sostenibilità: aumentano le iniziative per l'ambiente

11:14

Servizi di mobilità in sharing per gli ospiti, iniziative per ridurre gli sprechi, azioni per limitare i consumi nelle strutture. Il Gruppo UNA, da tempo impegnato in un percorso di sostenibilità e responsabilità sociale, rafforza le azioni a favore dell’ambiente, con l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine che migliori la soddisfazione degli ospiti e, al tempo stesso, riduca l’impatto ambientale.

Il mondo e-sharing

Vanno in questa direzione le collaborazioni con aziende del mondo e-sharing, come Tino Mobility e Cambiobike, per andare incontro alle nuove esigenze della clientela.

“Da tempo - osserva Fabrizio Gaggio (nella foto), direttore generale di Gruppo UNA - abbiamo intrapreso un percorso a lungo termine di responsabilità per supportare il futuro dell’ambiente. La volontà di includere, oltre alle 36 postazioni di ricarica per auto Tesla destination charging program, anche i servizi offerti dal mondo e-sharing nelle nostre strutture è un passo ulteriore che conferma l’impegno assunto nell’avere un’impronta sempre più sostenibile e nell’intenzione ultima di elevare la proposta di servizi pensati per gli ospiti”.



I mezzi elettrici firmati Tino Mobility sono disponibili negli hotel Versilia Lido | UNA Esperienze, UNAHOTELS Forte dei Marmi, UNAHOTELS Vittoria Firenze, UNAHOTELS Bologna Centro e UNAHOTELS San Vitale Bologna. I pagamenti di monopattini, bici e motorini elettrici possono essere gestiti in autonomia dagli ospiti grazie all’app.



Inoltre, nello stesso Versilia Lido | UNA Esperienze e nell’UNAHOTELS Capotaormina sono state introdotte biciclette elettriche Cambiobike. Il servizio è incluso nel soggiorno e porta la firma di Gruppo Unipol.



Le altre iniziative

Numerose le altre iniziative per ridurre l’impatto ambientale, a cominciare dal programma ‘Smile at the Planet’, con cui il gruppo UNA offre a chi soggiorna la possibilità di contribuire a ridurre gli sprechi e l’extra consumo di risorse idriche ed energetiche limitando la frequenza di alcuni servizi lavanderia e di ‘in room amenities’ e favorendo l’economia circolare tramite la riduzione di prodotti monouso e la gestione sostenibile dei rifiuti e il relativo smaltimento.



Un’attenzione particolare è poi rivolta anche al tema dello spreco alimentare. Per questo motivo la catena alberghiera pone particolare cura nella scelta dei fornitori e nella successiva selezione dei prodotti, includendo ingredienti certificati secondo standard ambientali o che provengono da produttori biologici locali.



Il movimento anti-spreco

Alcuni ristoranti by ‘UNA cucina’ si sono inoltre uniti al movimento di Too Good To Go, realtà digitale nata per combattere lo spreco alimentare che permette di acquistare a prezzi vantaggiosi il cibo invenduto della giornata.



Un nuovo progetto è invece quello che vede la collaborazione del gruppo con Banco Alimentare, al fine di recuperare le eccedenze della banchettistica di UNAHOTELS Expo Fiera Milano e consegnarle a ‘Briciole di Pane’, onlus situata nel Comune di Rho limitrofo all’hotel, per garantire un pasto caldo a chi ne ha più bisogno.