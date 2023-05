Bocca, Federalberghi: “Il futuro dell'Italia si gioca sul turismo”

16:24

Pubblicità

"Il turismo è l'elemento distintivo del brand dell'Italia, è il campo largo in cui si giocherà la partita del nostro futuro". Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, suona la carica dal palco della 73a Assemblea nazionale della federazione, a Bergamo-Brescia 'Capitale italiana della Cultura 2023'. Parlare concretamente di rinascita ora si può, anche se con prudenza. "La ripresa è alle porte, ma non completamente avviata, e le prospettive sono buone, ma non è con queste che si fanno i bilanci" dice realisticamente Bocca alla platea di 400 albergatori e operatori del settore, pronti per una stagione promettente, grazie anche al ritorno dei turisti americani.

Uno scenario in cui "tutto diventa importante - prosegue il presidente -, dal potenziamento del sistema di infrastrutture alla pianificazione degli eventi...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)