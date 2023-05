Airbnb lancia le gift card per il business travel

10:02

Una gift card per i viaggi d'affari. Questa l'ultima novità di Airbnb, realizzata in partnership con Amilon, brand del gruppo Zucchetti, per consentire a professionisti, pmi e titolari di partita Iva.

La card - che arriva dopo quella lanciata per i viaggi leisure - consentirà ai business traveller di viaggiare per lavoro con la piattaforma homesharing risolvendo il problema della fatturazione.



Come funziona?

L’importo complessivo della card viene fatturato elettronicamente all'azienda o al professionista che l'acquista, utilizzando i dati di fatturazione indicati in fase di acquisto, consentendo così un recupero dell’Iva.



Inoltre, è possibile risparmiare sulla quantità, accedendo agli sconti previsti su ordini di più prodotti effettuati in un'unica transazione.



Il credito della card non ha scadenza, può essere utilizzato per prenotare alloggi oppure esperienze.