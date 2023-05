Hyatt in Egitto con il nuovo Centric Cairo West

10:52

Hyatt Hotels ha annunciato di aver stipulato un accordo di franchising per portare il marchio Hyatt Centric in Egitto, con il nuovo Hyatt Centric Cairo West.

L'hotel lifestyle ha 283 camere, come riporta Traveldailynews, diventerà il secondo hotel a marchio Hyatt nel Pyramids Heights Business Park de Il Cairo, dopo l'apertura dell'Hyatt Regency Cairo West nel 2021.



"Siamo orgogliosi di lavorare con Aldau Development per portare il marchio Hyatt Centric in Egitto - ha affermato Ludwig Bouldoukian, vicepresidente regionale per lo sviluppo, Medio Oriente e Africa, presso Hyatt -. Questa firma è una pietra miliare in quanto l'hotel segnerà il debutto del marchio Hyatt Centric in Africa, dimostrando il nostro impegno a migliorare il nostro portafoglio lifestyle e ad accrescere la presenza del nostro marchio nei mercati che contano di più per i nostri ospiti e per i membri di World of Hyatt".



Con una posizione privilegiata all'estremità occidentale de Il Cairo, vicino alle principali attrazioni turistiche, l'Hyatt Centric Cairo West farà da trampolino di lancio per esplorare il quartiere circostante.



Il design dell'hotel mescolerà elementi diversi, dando spazio ad artisti contemporanei locali, incorporando decorazioni che fanno riferimento all'artigianato egiziano, al patrimonio storico e alla cultura pop del Paese. La struttura sarà inoltre caratterizzata da giardini e da una piscina all'aperto riscaldata.