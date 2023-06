BWH Hotels cresce in Sicilia, altri due boutique hotel entrano nel network

12:41

Sviluppo in ottica leisure per BWH Hotels Italia, che cresce in Sicilia grazie a due nuovi alberghi, frutto dell’accordo siglato con il gruppo Martello Boutique Hotels: Best Western Hotel Martello a Lampedusa e Best Western Hotel Principe di Lampedusa a Palermo.

Il boutique hotel di Lampedusa - 26 camere di cui le Superior e Junior Suite con vista panoramica sul porticciolo turistico - si caratterizza per la straordinaria posizione tra il centro storico e la ‘Baia Guitgia’, una delle più suggestive spiagge dell’isola, e per il design che rimanda alle suggestioni del Mediterraneo.



Il ristorante propone il meglio della tradizione enogastronomica e il pescato del territorio e risponde alle esigenze alimentari di tutti con menù gluten free, vegetariani e vegani. In hotel è inoltre possibile prenotare tour in barca alla scoperta delle baie e delle insenature di Lampedusa ed escursioni a Linosa e immersioni. Sull’isola è poi possibile fare trekking alla scoperta di luoghi inediti. Il transfer auto da e per l’aeroporto di Lampedusa è sempre gratuito per gli ospiti.



A tu per tu con la storia

Il Best Western Hotel Principe di Lampedusa è, invece, un quattro stelle nel cuore di Palermo, in un palazzo storico completamente ristrutturato nel 2018 in Piazza Cassa di Risparmio, nel pieno del percorso arabo-normanno riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Le camere sono 12, di cui le Deluxe con vista sulla piazza. Con le new entry salgono a dieci le strutture del network BWH Hotels presenti in sei province siciliane.