CDSHotels, new entry siciliana: Baia Taormina aprirà la prossima primavera

10:06

Sarà inaugurata nell’aprile 2024 la new entry di CDSHotels in Sicilia: il Baia Taormina. “Stiamo già chiudendo contratti per gruppi di stranieri - sottolinea il direttore commerciale del gruppo, Ada Miraglia (nella foto) -, con i t.o. tedeschi che ci stanno prenotando già posti per la prossima primavera, grazie al fatto che il nostro brand è ben conosciuto in Germania”.

La nuova struttura

Baia Taormina, 122 camere affacciate sulla scogliera vista mare, è a Nord di Taormina, da cui dista circa 10 chilometri e a un’ora dall’aeroporto di Catania. Tra i servizi due piscine, un bar, due ristoranti, di cui uno con terrazza vista mare che proporranno piatti della cucina nazionale, internazionale e siciliana, una Spa, una sala fitness e area parcheggio. La struttura è collegata alla spiaggia sabbiosa da un sottopassaggio e gli ospiti potranno anche raggiungere Taormina con una navetta gratuita.



In armonia con l'ambiente

“Con i suoi archi e pergolati, con i suoi rivestimenti in pietra locale e le rifiniture in cotto artigianale siciliano - osserva Miraglia – l’hotel si inserisce nell’ambiente in perfetta armonia, rispettando il gusto e la cultura del luogo e restituendo a chi soggiorna al Baia Taormina un’esperienza in perfetto stile mediterraneo”.



Se nel 2022 la catena alberghiera ha raggiunto le migliori performance da sempre, anche rispetto al 2019, quest’anno il forecast a fine stagione - su prenotazioni già inserite - evidenzia già una crescita del 22%.



“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - commenta Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela così come quelle in Salento dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche la struttura a Terrasini, in Sicilia, è decollata ottenendo ottimi riempimenti”.

Stefania Galvan