Numa Group: design e tecnologia nel quartiere storico di Oslo

21:00

Ha scelto una location ricca di storia per la sua struttura di Oslo, in Norvegia. Numa Hotels Group firma Numa Hallen, il complesso di appartamenti di design nel quartiere Sentrum di Oslo, in un ex ufficio postale che ora ospita 21 camere e appartamenti in moderno stile scandivavo.

Posthallen è noto anche per lafood court e per i numerosi bar: i drink possono essere ordinati tramite un’app da uno smartphone e poi ritirati al bar. Una volta effettuato il check-in online, ogni ospite riceve un codice Pin tramite smartphone e con questo codice ottiene l’accesso all’hotel e alla propria camera, senza dover passare dalla reception.



La maggior parte degli appartamenti è dotata di angoli cottura completamente attrezzati. Tutte le unità offrono un minibar gratuito e chi lavora in smart working può contare sul wi-fi ad alta velocità.



Numa Group presidia ora con le sue strutture tecnologiche una ventina di città in 9 Paesi europei. In Italia il gruppo è arrivato nell’ottobre 2021 aprendo boutique hotel e apartment completamente digitalizzati in location di primo piano a Roma, Milano e Firenze.