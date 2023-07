Fondo per il turismo sostenibile: pubblicati tre avvisi per le imprese

12:00

Sono stati pubblicati tre avvisi sul Fondo per il turismo sostenibile, creato dal Ministero del Turismo con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro messi a disposizione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche per il triennio 2023-2025.

Gli avvisi sono relativi alla realizzazione di interventi utili all’ideazione, creazione, promozione, valorizzazione di progettualità che incentivino un turismo maggiormente sostenibile, alla realizzazione di interventi finalizzati all’ottenimento di certificazione di sostenibilità e a costruire l’elenco degli enti accreditati al rilascio delle suddette certificazioni.



“La sostenibilità nelle sue tre dimensioni: ambientale, economica e culturale è una parola d’ordine, trasversale a ogni aspetto della nostra società, e, nello specifico, assolutamente irrinunciabile per quanto concerne il turismo - dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Non può esserci una giusta crescita del settore senza che si presti la dovuta attenzione al tema della sostenibilità, e il ministero dimostra il proprio interesse in materia e il proprio sostegno agli operatori a partire da questi investimenti mirati. Per di più, il 70% dei turisti sceglie la sostenibilità, tenendola in altissima considerazione quando è il momento di scegliere la destinazione di viaggio. Quindi, innalzare il livello delle nostre strutture ricettive da questo punto di vista e ottenere le relative certificazioni da appositi enti accreditati significa anche stimolare l’interesse dei viaggiatori e accentuare l’attrattività delle nostre località.”