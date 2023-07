J.K. Place celebra 20 anni e lancia nuovi progetti a Roma, Capri e Milano

08:47

Si celebrano i primi 20 anni per il brand J. K. Place, l'haute couture dell'ospitalità italiana, che con le sue tre 'case' a Roma, Capri e Parigi offre un'esperienza di soggiorno inconfondibile, personalizzata ed elegante. Fra le iniziative per festeggiare l'anniversario, quest'anno il brand alberghiero ha stretto una partnership con Snoopy, il celebre bracchetto che campeggerà su una collezione di cappellini realizzata appositamente per J.K. Place e i suoi ospiti.

Ma accanto ai festeggiamenti, il brand guarda al futuro. A fine 2024 aprirà J.K. Residence Club a Roma, un elegante edificio storico in via dei Prefetti, nel centro della città, a pochi passi dal J.K. Place Roma, con spazi ad uso esclusivo dei membri. Al suo interno aprirà anche uno spazio dedicato al fitness, del quale potranno usufruire sia i membri del club sia gli ospiti del J.K. Place.



A Capri, intanto, è in corso un ampliamento dell'hotel che vedrà l'aggiunta di otto nuove suite e una spa completamente rinnovata, con trattamenti e prodotti firmati Dr. Barbara Sturm. Sturm elaborerà la nuova esperienza benessere di J.K. Place, con un approccio olistico alla salute e alla bellezza. Nel frattempo, a Parigi, nella J.K. Place Spa sono stati introdotti i prodotti di Noble Panacea, mettendo a frutto le sue innovazioni scientifiche per garantire agli ospiti le migliori terapie anti-aging.



Tra le novità, quella più attesa è l’approdo del brand nella capitale della moda: nel 2025 J.K. Place Milan aprirà le porte in Via Borgospesso, nel cuore del quadrilatero della moda. Con 40 stanze, sarà l’hotel più grande della collezione, disporrà di una spa, un bar e un ristorante, entrambi aperti anche agli ospiti esterni. Destinato a diventare la destinazione per eccellenza per il mondo del design e della moda, J.K. Place Milan sarà la perfetta casa lontano da casa.