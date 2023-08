Nuovi hotel: Londra e Istanbul guidano lo sviluppo nel continente

10:57

Nel secondo trimestre del 2023 l’ Europe Hotel Construction Pipeline Trend Report stilato da Lodging Econometrics riferisce che in Europa sono attivi mille 715 progetti per la realizzazione di 256 mila 578 camere.

Pubblicità

Le città in Europa con le maggiori pipeline nel secondo trimestre, come riporta Traveldailynews, sono guidate da Londra, con 82 progetti per 14 mila 767 camere e Istanbul, con un numero record di progetti di 42 progetti per 7 mila 222 stanze. Seguono Lisbona, con 37 progetti per 4mila 262 stanze, Dublino, con 32 progetti per 6 mila 173 stanze, quindi Dusseldorf con 31 progetti per la realizzazione di 5mila 669 camere.



Questi paesi leader coprono il 52% dei progetti e il 49% delle camere rispetto al totale europeoi. Si prevede che Regno Unito, Germania, Francia, Portogallo e Turchia continueranno a guidare l’Europa con il maggior numero di hotel che si prevede apriranno fino al 2025.



Le società in franchising che hanno all’attivo il maggior numero di progetti di costruzione sono guidate da Accor con 276 progetti per 36 mila 909 camere. Seguono Hilton Worldwide con 202 progetti per 28 mila 825 camere, Marriott International con 178 progetti per 27 mila 142 camere, IHG Hotels & Resorts con 143 progetti per 19 mila 108 camere e Radisson Hotel Group con 59 progetti per 11 mila 452 camere.



Il marchio leader in Europa nel secondo trimestre è Ibis di Accor, con 91 progetti per 10 mila 773 camere. A seguire, Hampton by Hilton di Hilton con 71 progetti per 10 mila 345 camere, Holiday Inn Express di IHG con 45 progetti per 6 mila 129 camere e Moxy di Marriott con 38 progetti per 6 mila 91 camere.



Nella prima metà del 2023, in Europa sono stati aperti 150 nuovi hotel con 20 mila 27 nuove camere e si prevede l’inaugurazione di ulteriori 265 nuovi hotel con 35 mila 491 camere entro la fine dell’anno. Nel 2024, in programma 381 nuovi hotel e 51 mila 708 camere e, nel 2025, ulteriori 365 nuovi hotel per 56 mila 94 camere.