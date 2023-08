Sardegna, primo sì all'aumento dei volumi degli hotel: ambientalisti sul piede di guerra

15:36

Apre il campo alle polemiche il provvedimento per la Sardegna, approvato a maggioranza dalla quarta commissione, ‘Governo del territorio’, che ha accolto l’incremento delle volumetrie per le strutture alberghiere sul mare, anche nella fascia al di sotto dei 300 metri dalla battigia.

Nello specifico è previsto un aumento del 25% per le strutture di nuova realizzazione, a condizione che siano di super lusso, e del 15%, senza incremento dei posti letto, per gli alberghi già esistenti.



Il dispositivo, come riporta Il Sole 24 Ore, dovrà ora passare al vaglio del Consiglio regionale, con la discussione e approvazione del cosiddetto Collegato alla finanziaria. E già le associazioni ambientaliste sono sul piede di guerra: “Se questo provvedimento sarà approvato così com’è - sostiene Stefano Deliperi, portavoce del Gruppo di Intervento giuridico - faremo ricorso al Governo”.