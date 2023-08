Ryanair lancia 5 rotte nazionali per la winter su Alghero

16:23

Ryanair ha lanciato 5 rotte nazionali da e per Alghero per l’inverno 2023, collegando la Sardegna con il resto d’Italia anche per la bassa stagione.

Questo inverno, Ryanair opererà oltre 30 voli settimanali tra Alghero e le principali destinazioni continentali tra cui Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Napoli e Pisa. Queste rotte nazionali da / per Alghero per l'inverno, dimostrano l'impegno di Ryanair per l'isola, fornendo una maggiore connettività durante la stagione invernale.



Nel lanciare queste nuove rotte per la winter il vettore torna sulla questione del provvedimento contro il caro voli del Governo, attaccando l’esecutivo. “Mentre Ryanair sta investendo sulla Sardegna con investimenti reali, il Governo italiano sta facendo il contrario con il suo decreto sul price cap fuorviante e illegale, che avrà la conseguenza di allontanare gli investimenti Ryanair dalla Sardegna nell'estate e nell'inverno 2024. Se questo nuovo decreto non verrà ritirato, Ryanair sarà purtroppo costretta a ridurre la capacità dalla Sardegna e dalla Sicilia, il che significherà meno passeggeri a tariffe più elevate” dice il ceo Eddie Wilson.



Il vettore sostiene di aver presentato questa settimana al ministro Urso un progetto per incrementare i flussi verso Sardegna e Sicilia e chiede “al Governo italiano di non impegnarsi in un tetto ai prezzi disfunzionale e illegale che mette a rischio rotte, investimenti e posti di lavoro, ma invece di sostenere incentivi per ridurre i costi per le compagnie aeree per allocare capacità vitali come quella annunciata oggi”.