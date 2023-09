Hilton fa squadra con Tesla: 20mila postazioni per veicoli elettrici negli hotel

09:21

Hilton installerà 20mila postazioni di ricarica per veicoli elettrici nelle sue strutture in Usa, Canada e Messico. L’operazione, realizzata in partnership con Tesla, partirà all’inizio del 2024, dando vita, secondo quanto annunciato dal brand, “alla più grande rete di ricarica notturna di veicoli elettrici nel settore dell’hotellerie”. Un plus anche sul fronte dell’offerta, vista la crescente domanda del pubblico.

Gli hotel coinvolti nell’iniziativa - riporta Travel Weekly - potranno posizionare un minimo di 6 connettori universali Tesla, in grado di caricare non soltanto i veicoli della casa automobilistica fondata da Elon Musk, ma di qualsiasi altro modello prodotto in Nord America.