08:03

Booking si starebbe preparando a lanciare una carta di credito in co-branding negli Stati Uniti.

La notizia, un progetto a lungo accarezzato dal presidente e ceo di Bookong Holdings Glenn Fogel, che ha sempre parlato dell’importanza dei pagamenti come parte della visione di un viaggio completamente connesso e per garantire fedeltà al servizio, arriva da Phocuswire.



Secondo quanto racconta la testata, nella pagina dedicata alla ricerca di personale di Booking si è aperta una posizione per una manager che si occupi proprio della crescita e della strategia per la nascita di una carta di credito co-brandizzata.



Non è chiaro quando Booking renderà disponibile la sua carta di credito, che per ora sembra sarà messa in circolazione solo negli Usa, né se i titolari della carta brandizzata avranno diritto a eventuali vantaggi nella prenotazione di viaggi e camere d’hotel.