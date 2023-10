09:22

No al raddoppio della tassa di soggiorno a Milano. Arriva a stretto giro di posta la ferma posizione della Federalberghi cittadina all’ipotesi di cui ha parlato il sindaco Giuseppe Sala al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un incremento da 5 a 10 euro che per il primo cittadino servirebbe a finanziare principalmente gli interventi dedicati proprio al settore turistico.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, per il presidente di Federalberghi Milano Maurizio Naro l’intervento rischierebbe di dare invece un duro colpo al comparto in un momento in cui il capoluogo lombardo continua a fare registrare incrementi negli arrivi, in particolare dall’estero.

Per Naro sarebbe invece opportuno un lieve aumento destinando per intero i fondi per operazioni quali la lotta all’abusivismo contro il quale da sempre si batte il settore alberghiero.