Le Maldive di Sun Siyam Resorts all'insegna dell’affordable luxury

08:00

Sun Siyam Resorts all’insegna dell’affordable luxury. La catena alberghiera, che presenta la sua offerta a TTG Travel Experience, conta cinque resort in differenti atolli maldiviani: Sun Siyam Vilu Reef, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Iru Fushi e l’ultimo nato Siyam World. A questi si aggiunge una proprietà in Sri Lanka, il Sun Siyam Pasdukah, sulla costa orientale del paese, in riapertura a novembre.



“Gli italiani - sottolinea Mohammed Shihab, group director of sales & marketing - sono tra il quarto e quinto posto tra gli ospiti delle strutture Sun Siyam. I resort trovano molto consenso tra i turisti italiani perché offrono l’opportunità di soddisfare esigenze diverse: abbiamo strutture adatte a coppie, viaggi di nozze, famiglie ma anche per i turisti long-stay”. ”.