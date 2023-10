Viva Resorts a quota nove: arriva il Viva Miches in Repubblica Dominicana

09:43

Trainata da un’estate ormai in linea col 2019, Viva Resorts lancia i lavori di costruzione della sua sesta struttura nella Repubblica Dominicana, il Viva Miches a Miches (486 camere e 5 ristoranti), con consegna prevista fra la fine del 2024 e gli inizi del 2025.

Saliranno così a nove i resort complessivi della catena alberghiera, che negli ultimi otto mesi ha raggiunto tassi medi di occupazione dell’85%, ma addirittura oltre il 92% presso il Bayahibe - Viva Dominicus Beach by Wyndham e il Viva Dominicus Palace by Windham. “A causa della minor disponibilità di voli - ha dichiarato Amanda Santana (nella foto), executive vice president sales&marketing - mercati storici come Francia e Germania hanno registrato un ripiegamento, compensato però dall’ottima performance di Argentina, Canada e soprattutto dell’Italia, Paesi grazie ai quali siamo riusciti a chiudere l’estate con un +5% sul tasso d’occupazione. Notevole anche il contributo della Spagna attraverso i voli Soltur sull’adults only Viva V Samaná by Windham”.



Il nuovo resort di Miches, a 90 km dall’aeroporto di Punta Cana e frutto di un investimento di 65 milioni di euro, punterà sulla classica formula 4 stelle superior della compagnia: lusso smart basato su qualità dei servizi, animazione top per ogni tipo di clientela e sport acquatici su una spiaggia da oltre 56mila mq. A.C.