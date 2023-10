Gli hotel e la guest experience al femminile: come cambiano i servizi

13:27

Sono sempre di più gli hotel che mettono a disposizione delle proprie ospiti servizi woman friendly. Le donne sono grandi viaggiatrici. Si muovono da sole o in gruppo, per business e sempre di più per leisure. Non un caso isolato, ma una realtà che in epoca post-Covid si sta consolidando sempre di più, tanto che anche gli addetti ai lavori hanno cominciato a guardare con occhio nuovo a questo target.

All’estero alcune realtà alberghiere si sono spinte fino alla realizzazione di strutture esclusivamente femminili, dove gli uomini sono banditi persino dallo staff. Ma anche in Italia, dove il settore ricettivo ha imparato ormai da tempo a confrontarsi con questo segmento, è ormai frequente trovare servizi e offerte tagliate su misura per le ospiti che viaggiano per lavoro o per vacanza. Uno studio sul fenomeno, il “Solo Female Travel Trends Survey”, conferma, del resto, che... (continua a leggere su HotelMag)