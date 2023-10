Tbo premia i Top 10 XML partner in Italia

13:59

Doppia festa per Tbo.com, piattaforma globale di distribuzione travel al suo debutto a TTG Travel Experience. Oltre 100 nuove registrazioni nei primi due giorni di fiera, e protagonista anche della prima “Star dinner”, evento di premiazione dedicato ai Top10 Xml partner che, quest’anno, hanno permesso al ramo italiano di raggiungere i 30 milioni di fatturato.

Nata in India nel 2006 sotto il cappello di Tech Travel, tbo.com è cresciuta e ha creato piattaforme in lingua per tutto il mondo. Su iniziativa di Christian Lorusso, business development manager, la realtà italiana si è specializzata nella distribuzione di hotel, ma l’azienda madre è in grado di fornire ogni tipo di servizio travel. “Siamo un’azienda completamente digital - spiega Roby Marro, country manager - e possiamo contare su un supporto attivo 24 ore con personale totalmente italiano. Dopo esserci inseriti in Grecia e Croazia, sotto la guida del vicepresidente vendite Israele&Europa Oran Baker, ora stiamo rafforzando la presenza commerciale in Spagna, Francia e Nord Europa”. A. C.