Palazzo Fiuggi, ecco i trattamenti per l'autunno

Palazzo Fiuggi entra nella stagione autunnale con tante diverse proposte all’insegna del benessere.

La struttura risale al 1913 ed è stata riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo come ‘meritevole di tutela e conservazione per lo stile Liberty che gli conferisce un particolare pregio architettonico’.

Aperto a maggio 2021, è diventato una delle destinazioni di benessere più autorevoli grazie ad un concept medico che si avvale di un approccio scientifico applicato a nuovi modelli di benessere, salute e longevità che si basano sui principi della medicina personalizzata.

Fondendo le più antiche discipline olistiche con i principi chiave della tradizionale medicina occidentale, qui le terapie vengono elevate al di sopra del puro trattamento dei sintomi, con l'obiettivo di lavorare sul sistema corpo - mente - anima.



Fra i trattamenti più richiesti, il programma Longevity and rejuvenation di Palazzo Fiuggi è stato studiato per mitigare gli effetti dell’invecchiamento. Il programma è finalizzato a combattere i segni interiori ed esteriori dell’invecchiamento con un approccio olistico. Affidandosi a test specialistici per individuare eventuali squilibri, si riesce a creare un programma incentrato su alimentazione, fitness e stile di vita, per conseguire risultati a lungo termine. Le terapie includono trattamenti di bellezza e anti-invecchiamento per il viso, idroterapia detox, crioterapia ringiovanente, massaggi e terapie di rilassamento.



Il programma Immuno boost di Palazzo Fiuggi mira invece a rafforzare il sistema immunitario attraverso un regime personalizzato che comprende terapie naturali, consigli nutrizionali, trattamenti detox e attività energizzanti. Il programma è rivolto a coloro che desiderano aumentare l’energia vitale, combattere più facilmente le infezioni, potenziare le difese immunitarie e raggiungere uno stato di salute ottimale.