09:46

Nel mirino ci sono Sicilia e Puglia, meno la Sardegna perché già più competitiva, “visto l’arrivo di molti nostri concorrenti”. Philippe Zuber, alla guida del Gruppo Kerzner, lo conferma: l’Italia è uno dei Paesi in cui il gruppo intende portare al più presto uno dei suoi quattro brand, dopo il debutto europeo di One&Only in Montenegro e il secondo resort del continente ad Atene, a brand Aesthesis, che aprirà quest’anno.

Pubblicità

I quattro brand

“Abbiamo visitato almeno 25 proprietà - racconta in un'intervista a Il Sole 24 Ore -, ma per vari motivi non abbiamo definito il deal”. Il brand One& Only punta a diventare destinazione esso stesso, presidiando località al di fuori dai classici circuiti turistici. Al momento nel portafoglio del gruppo ci sono 15 resort, da Dubai alle Maldive. Tra i marchi One&Only è riservato alle strutture ultralusso, Aesthesis è dedicato al target delle famiglie, Rare Finds è una collezione di hotel distintivi e nel territorio, e infine il nuovo brand Siro che, spiega Zuber, “propone un concetto di stile di vita immersivo e incentrato sul benessere a 360 gradi”.



Le aperture

La nuova struttura Aesthesis di Atene aprirà a metà novembre in soft opening, poi sempre in Grecia nel 2024 è prevista l’inaugurazione del resort nell’isola di Kea, nelle Cicladi occidentali. A Dubai è poi prevista l’apertura del primo hotel a marchio Siro, concept focalizzato sul fitness e sviluppato in partnership con AC Milan. Entro fine 2024 il secondo resort con questo marchio aprirà a Boka Bay, in Montenegro.



“Per One&Only - continua Zuber – il progetto è di arrivare a un massimo di 35 hotel nel mondo e, oltre alle 15 proprietà attuali ci sono già altri dieci progetti in fase di discussione avanzata, per cui l’intenzione di trovare la soluzione adatta per portare il marchio in Italia si fa particolarmente urgente, perché rimarrebbero solo dieci potenziali posti a disposizione”.