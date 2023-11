Hilton nella fascia economy, seconda struttura americana per il nuovo brand Spark

21:00

Continuano gli investimenti di Hilton nel segmento degli hotel di fascia economy. Il gruppo ha appena inaugurato negli Stati Uniti la seconda struttura che porterà le insegne di Spark by Hilton, il nuovo marchio che, nelle intenzioni del presidente e ceo di Hilton Chris Nassetta, è destinato a diventare la casa di migliaia di hotel.

“Diventerà il brand più grande dell’azienda – ha pronosticato Nassetta -. È un marchio trasformativo e avrà successo”. Il concetto di Spark by Hilton, come spiega Hotelsmag.com, è piuttosto semplice: dar vita a una forma di ospitalità spartana, ma confortevole.



Restyling soft

Nel caso di Spark by Hilton Germantown Washington DC North – la seconda struttura del marchio - ci sono voluti solo 65 giorni per convertire la proprietà, che prima era un Holiday Inn Express di 10 anni. Gli standard di catena non richiedono, infatti, interventi troppo invasivi sulle strutture già esistenti, ma solo un restyling soft.



Le camere, di quattro tipologie, sono piuttosto spartane, ma efficienti. Le junior suite, ad esempio, dispongono di ampie aree soggiorno con scrivanie multifunzionali, dotazioni tecnologiche e angolo bar gratuito. Alissa Klees, brand leader di Spark by Hilton, lo definisce una versione ‘semplificata’ di ciò che i consumatori cercano in un soggiorno e di ciò che i proprietari cercano in termini di Roi. Il marchio è stato lanciato nemmeno un anno fa, nel gennaio 2023 con la prima struttura a Mystic, nel Connecticut. Ci sono ora circa 400 accordi in fase di discussione e Hilton punta a aprire 100 Spark nel 2024.