I Caraibi di HM Hotels fra l’esclusiva Holbox e la Repubblica Dominicana

I Caraibi stanno ritrovando tutta la loro forza, anche grazie alle tensioni geopolitiche che spingono verso Ovest i flussi turistici invernali. Così HM Hotels lancia la sua novità per quest’anno: l’HM Alma de Bayahibe, in Repubblica Dominicana, un hotel esclusivo only adults che offre un'atmosfera di intimità e raffinatezza.

In Repubblica Dominicana HM mette a disposizione altre 4 strutture mentre 3 sono in Messico sull’isola di Holbox, dove il gruppo è stato un pioniere dell’ospitalità.



“Le spiagge dei Caraibi emergono come destinazione esclusiva, offrendo un paradiso tropicale incontaminato. Tra le opzioni di soggiorno spiccano le nostre proposte, che promettono di trasformare le vacanze in un'esperienza unica” dice Ramon Parisi direttore commerciale Italia.