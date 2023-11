RoomRaccoon avvia una partnership di distribuzione con HyperGuest

21:00

Prende il via la partnership tra RoomRaccoon, il gestionale per hotel indipendenti, e HyperGuest, una delle principali piattaforme di distribuzione e connettività del settore alberghiero, grazie al quale sarà possibile raggiungere una rete di distribuzione b2b su ampia scala.

"Stiamo ampliando sempre più le nostre integrazioni nell’ambito della distribuzione alberghiera, e dunque siamo entusiasti di collaborare con un’azienda come HyperGuest, che garantisce ai nostri clienti l'accesso a una vasta rete di distribuzione B2B - afferma Stevie Reffin, Responsabile Partnership di RoomRaccoon -. Questa collaborazione permetterà agli albergatori di gestire le proprie tariffe in modo più semplice e di dare maggiore visibilità alle loro strutture, portando in ultima analisi a tassi di occupazione più elevati e a una maggiore redditività".