World Capital Group, nuovo progetto a 4 stelle sul Lago di Garda

09:21

“Posso solo dire che sarà sulle colline bresciane, con vista sul Lago di Garda e nelle immediate vicinanze di località famose in tutto il mondo, come Sirmione e Desenzano del Garda”. Cristina Gentile, senior real estate consultant hospitality di World Capital Group, mantiene il più assoluto riserbo su location esatta ed elenco di possibili acquirenti della nuova operazione di Wcg: la commercializzazione di un terreno esclusivo di oltre 40mila mq.

Una superficie già provvista di concessioni per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizi, con possibilità di edificare fino a 5mila mq a uso ricettivo.

Una cosa, però, la sappiamo: l’area sarà destinata allo sviluppo di un resort a 4 stelle che, anticipa Gentile, “disporrà di 50 tra camere e suite, ristorante e Spa”. Il riserbo è d’obbligo perché il progetto è in fase di analisi di alcuni operatori e gruppi nazionali e internazionali. “Tra terreno e sviluppo – conclude Gentile – l’entità dell’investimento oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, dipende dagli standard di catena del geruppo che si aggiudicherà il lotto”. S.G.