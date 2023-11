Nasce Estimar, marchio alberghiero made in Valencia

12:55

Sol y Mar Hoteles, la catena della famiglia Oltra, si rinnova con un nuovo marchio: Estimar The Master Blend Hotel Group, frutto del rebranding del marchio nato a Calpe nel 2007.

Pubblicità

Con cinque strutture in portafoglio a Calpe e Valencia, la catena annuncia la sua nuova immagine insieme a un piano di espansione che contempla nuove imminenti aperture.

Aprirà così il suo primo hotel urbano a Valencia nel 2024, l'Estimar Valencia 4&One, nel centro della città, così come l'Estimar Valencia 5&Two, sul lungomare di La Pobla de Farnals (Valencia), e l'Estimar Benicasim 6&One, con apertura programmata per il 2025.



Il gruppo familiare cerca con questo cambio di immagine “di offrire proposte uniche nel settore, basate sul rispetto per un lavoro ben fatto e sulla valorizzazione dei dipendenti, dei clienti e del territorio, generando ricchezza a livello locale senza danneggiare l’ambiente” si legge in una nota del Gruppo riportata da Preferente.



“Siamo albergatori, ma soprattutto siamo amanti di ciò che facciamo e mettiamo tutta la nostra passione a sostegno della tutela dell’ambiente e delle comunità locali” dichiara Juan Oltra, amministratore delegato dell'azienda.