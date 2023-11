Hampton by Hilton debutta in Ungheria con un hotel nel centro di Budapest

19:33

Debutto in Ungheria per il brand Hampton by Hilton con una nuova struttura nel cuore della Capitale, il Budapest City Centre.

L’albergo è dotato di 219 camere alle quali si aggiungono un centro fitness e di un bar nella lobby. Le camere sono state progettate includendo alcuni elementi di design del brand, recentemente rinnovati. “Gli interni sono caratterizzati da colori intensi e opere d'arte moderne – spiega la società in una nota -, mentre gli spazi comuni offrono l'opportunità di lavorare e incontrarsi durante il giorno o di socializzare la sera, con spazi meeting prenotabili, parcheggio in loco e ricarica EV per gli ospiti”.



Per quanto riguarda le opportunità per chi vuole visitare la città Il famoso viale dello shopping di lusso Andrássy e il centro commerciale Westend si trovano a pochi minuti dall'hotel e nelle vicinanze ci sono diverse linee di trasporto pubblico, tra cui la stazione della metropolitana Arany János, a 2 minuti a piedi, e il porto sul Danubio a pochi passi dall'hotel.