Accor sbarca in Islanda con il brand Ibis

16:24

Nel secondo trimestre del 2024, il gruppo Accor aprirà il suo primo hotel in Islanda, insieme al partner Icelandic Hotels & Resorts / Hotels & Resorts - Investment & Development.

L'Ibis Styles Reykjavik sarà situato nella capitale del Paese, con ottimi collegamenti al centro città e all'aeroporto internazionale e disporrà di 57 camere. Prima dell'apertura, è stato programmato un restyling della struttura, che attualmente opera come Hótel Múli.



Per Accor si tratta del secondo ingresso nel mercato nordico, dopo l'apertura dell'Ibis Styles Copenhagen Ørestad nella primavera del 2023.

"Con la firma di questo progetto, debutteremo con il primo hotel di Accor in Islanda. Ibis Styles è un marchio iconico, molto ben posizionato a livello internazionale nel segmento economico, caratterizzato da un design distintivo, basato su uno storytelling individuale per ogni hotel. Insieme al nostro partner Hotels & Resorts - Invest & Development, non vediamo l'ora di arricchire il mercato alberghiero islandese", ha dichiarato Jan Birkelund, Accor development & operations Nordics.



"Siamo lieti di aprire il primo hotel ibis Styles in Islanda insieme ad Accor. Negli ultimi anni l'Islanda è diventata una destinazione molto rinomata tra gli ospiti internazionali. Grazie alla solida esperienza di Accor nell'ospitalità globale e alla cordiale accoglienza degli islandesi, soddisferemo le loro esigenze nel nostro nuovo Ibis Styles Reykjavik – ha aggiunto spiega Laurent Michel, fondatore e ceo di Icelandic Hotels & Resorts/Hotels & Resorts - Investment & Development.