BWH Hotels Italia cresce a Verona: nuova affiliazione

14:38

BWH Hotels Italia punta un’altra bandierina su Verona. Il gruppo annuncia una nuova affiliazione: il Best Western Hotel Fiera Verona, situato nei pressi del casello autostradale Verona Sud e del quartiere fieristico della città. Salgono così a tre le insegne del Gruppo presenti nella città.

L’albergo ospita complessivamente 82 camere e il ristorante ‘Et Voilà’, aperto a cena per i clienti dell’hotel e per servizi banqueting in occasione di meeting e eventi.



A vocazione Mice, il Best Western Hotel Fiera Verona è dotato di 4 sale meeting per eventi fino a 50 ospiti.



Completano l’offerta dei servizi a disposizione dei clienti, un’area fitness con macchine Technogym® e parcheggio gratuito per auto e bus.