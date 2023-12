Bwh Hotels Italia: nuova affiliazione a Sabaudia

14:00

Bwh Hotels Italia inserisce nel proprio portfolio il Best Western Plus Sabaudia Hotel & Spa. Questa struttura è aperta tutto l’anno e si trova nei pressi di Sabaudia, in una posizione strategica capace di richiamare tanto la clientela leisure quanto quella business.



L'albergo è stato completamente rinnovato nel 2020, conta 37 camere e al suo interno dispone del ristorante Vivaldi e di uno spazio per meeting ed eventi. Si aggiungono una piscina esterna con idromassaggio e una Spa con due sale per i massaggi, sauna e lounge relax.

“Ci siamo affidati a Bwh Hotels Italia per dare un impulso al business della struttura e per dare visibilità sui mercati nazionali e internazionali - commenta il proprietario Marco Lamonica -. L’auspicio è che il marchio, il supporto commerciale e le attività di comunicazione e marketing contribuiscano al nostro sviluppo in modo significativo”. G. G.