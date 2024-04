Cambio al vertice di Visit Usa Italy. L’assemblea dei soci ha eletto Mia Hezi, director of Tourism, Marketing and PR & Deputy GM Italy di Aviareps, nuovo presidente per il biennio 2024/2026.

Obiettivo primario del suo mandato, spiega l’ente in una nota, sarà quello di “sviluppare una promozione moderna e dinamica intorno alla destinazione Stati Uniti, in sinergia con U.S. Commercial Service del Consolato Usa di Milano e The Brand Usa”.

Il board

Hezi guiderà un board composto da: Francesco Paradisi (Ncl); Massimo Fede (Global Gsa), Caterina Berruero (BA&IB, AA); Massimo Mazza (Tois/Yes Code); Paolo Aloe (Siam Viaggi); Luigi Leone (Creo Travel srl).

Il board sarà affiancato anche da due Special Advisor: Olga Mazzoni di Thema Nuovi Mondi; e Maurizio Casabianca di Going.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’assemblea dei soci di Visit Usa Italia per la fiducia accordatami – commenta Hezi -. Assumo questo incarico con grande emozione e con la ferma volontà di contribuire attivamente al successo dell’associazione. Abbiamo lavorato ad un programma concreto con una visione a lungo termine atta a migliorare la promozione di una destinazione tanto affascinante quanto complessa e ricca di aree ancora da scoprire”.