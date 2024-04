Stati Uniti per tutti, Brand Usa sceglie PizzAut

Stati Uniti per tutti. In primis, per persone con disabilità e appartenenti a minoranze etno-culturali. Brand Usa sceglie PizzAut a Monza, ristorante interamente gestito da personale autistico, per presentare alcune delle offerte turistiche più inclusive del Paese nordamericano.

Da Discover Puerto Rico a Visit Seattle, da Visit Utah a Destination DC, i partner coinvolti hanno idealmente coperto i quattro punti cardinali degli Stati Uniti. “L’inclusività è un valore che sta assumendo un ruolo sempre più determinante nella scelta di esperienze e destinazioni americane - ha dichiarato Josephine Ando, trade director Italy di Brand Usa - e il nostro evento si pone in scia dell’ultimo roadshow “Condividere” di Alpitour, basato proprio sulla responsabilità sociale”.

Se Porto Rico - sede dell’ultima global convention Iglta (International Gay and Lesbian Travel Association) - riesce oggi a integrare al meglio questi valori aprendo alla visita delle sue 14 coffee farms, dove si produce caffè etico e sostenibile, Seattle affianca all’appeal del Museum of Pop Music i food tour nel suo Public Market rifornito dalla filiera blu del pesce dell’Alaska.

I 15 impianti sciistici dello Utah, così come i suo 4 parchi nazionali, rappresentano invece un’eccellenza per le possibilità di accesso ai disabili, tanto da poter garantire l’adaptive cycling. “Free in DC” è poi lo slogan della capitale degli States, dove non solo tutti i musei sono gratuiti e le microimprese etiche aperte allo storytelling, ma pure le sue oltre 175 ambasciate grazie al “Passport DC”.