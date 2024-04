Dixon da luglio alla guida di Brand Usa, Mammana nuovo ceo di NYC Tourism+Conventions

Fred Dixon guiderà Brand Usa a partire da luglio. Sarà lui il nuovo presidente e ceo dell’ente e per questo, a giugno, cederà la carica di ceo di NYC Tourism+Conventions a Nancy Mammana, a oggi nel ruolo di cmo.

Mammana è stata nominata ceo ad interim di NYC Tourism + Conventions e continuerà a occuparsi delle strategie organizzative per la promozione e lo sviluppo turistico dei cinque distretti della Grande Mela.

“È un momento dolceamaro per NYC Tourism+Conventions”, ha commentato Charles Flateman, board chair and Shubert Organization executive vice president. “Per quasi 20 anni Fred Dixon è stato sinonimo del turismo di New York City, la sua leadership e le sue competenze hanno creato un modello di eccellenza nel destination marketing”.

I numeri di New York

New York City non smette di fare innamorare i viaggiatori che nel 2023 sono stati oltre 62 milioni, generando un impatto economico di 74 miliardi di dollari e supportando più di 380mila posti di lavoro nel settore.

Nel 2025, NYC prevede di accogliere oltre 68 milioni di visitatori superando i livelli pre-pandemia e continuando dunque a crescere anche grazie a eventi di rilievo mondiale come America250 e la Fifa World Cup 26.