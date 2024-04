Gli Stati Uniti hanno ripreso la loro corsa nel settore dei viaggi e del turismo, ma la spesa dei visitatori internazionali è ancora inferiore di circa 25 punti percentuali rispetto ai livelli del 2019 e lo sarà anche nel 2024. L’analisi è quella del Wttc, che quantifica un più 7% l’incremento del contributo al Pil del settore viaggi e turismo, per un totale di 2,36 trilioni di dollari, superando il record precedente di 100 miliardi di dollari.

Aumenta la spesa dei turisti nazionali

I posti di lavoro nel settore sono aumentati di 656mila unità raggiungendo i 18 milioni in tutto il Paese e battendo il precedente record di 17,4 milioni. In aumento anche la spesa dei turisti nazionali, a quota 1,37 trilioni di dollari, in crescita di oltre il 9% rispetto al picco precedente del 2019.

Al contrario, la spesa dei visitatori internazionali nel 2023 è stata inferiore di circa il 25% rispetto al picco di 156,1 miliardi di dollari raggiunto nel 2019. “Ora - commenta Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc - occorre concentrarsi sulla semplificazione dei visti, sulle code alle frontiere e sul reperimento di ancora più personale per dare al settore una spinta vitale prima della Coppa del Mondo Fifa 2026 e delle Olimpiadi”.

Le previsioni per il 2024

Per il 2024 il Wttc, come riporta traveldailynews.com, prevede che il settore travel statunitense aumenterà il suo contributo al Pil fino a superare i 2,5 trilioni di dollari, il 9% dell’economia statunitense, e arriverà a impiegare 18,8 milioni di persone in tutto il Paese: a lavorare nel turismo sarà un americano su nove.

La spesa dei visitatori nazionali continuerà a crescere, raggiungendo 1,43 trilioni di dollari e battendo il record del 2019 di quasi il 14%, tuttavia la spesa dei visitatori internazionali sarà ancora inferiore ai livelli del pre-pandemia. Il Wttc stima infatti che la spesa dei visitatori internazionali rimarrà di oltre 20 miliardi di dollari al di sotto del picco precedente.