Ormai a un passo dai valori del 2019: il numero di italiani che scelgono la Svizzera per un viaggio stanno rapidamente recuperando terreno. “A livello mondiale, il numero di turisti nel 2023 è cresciuto del 5,6% rispetto al pre pandemia, con 41,8 milioni di pernottamenti” spiega Francesca Rovati (nella foto), media manager Northern Italy di Svizzera Turismo.

E anche il mercato italiano sta facendo la sua parte, grazie soprattutto ai soggiorni in città.

“L’8 aprile abbiamo lanciato la campagna ‘30 luoghi sorprendenti in Svizzera’, che raccoglie un po’ di tutto: villaggi (come Sent o Morcote), monasteri (come l’abbazia di Hauterive) o edifici con architetture particolari (come Citè du Lignon alle porte di Ginevra). L’obiettivo è quello di far scoprire le rotte meno battute, destagionalizzando l’offerta e orientando i flussi verso aree alternative”

Per questo, l’Ufficio federale della cultura e Svizzera Turismo hanno selezionato 30 luoghi da iscrivere all’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere. “Sono distribuiti in tutti i cantoni e offrono uno spaccato di diversità che invoglia a partire”.

“Chi ci scopre per la prima volta rimane felicemente sorpreso – spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia -. Occorre quindi lavorare sull’acquisizione di nuovi clienti e sulla creazione di proposte alternative per chi è già stato in Svizzera ma vuole scoprire qualcosa di nuovo”.

Proprio per raggiungere un nuovo pubblico continua la collaborazione con la storica testimonial, Michelle Hunziker, e con il portiere Yann Sommer che sta diventato sempre più popolare in Italia grazie ai suoi risultati sportivi. Nel corso dell’anno i due visiteranno il loro Paese di origine raccontando le attività da fare in famiglia, gli higlìhlights culturali e le tante possibilità di escursione a bordo di treni panoramici e impianti di risalita. “Rafforzeremo, inoltre, la partnership con tour operator e agenzie di viaggi italiane che si rivolgono a target selezionati e parteciperemo a TTG Travel experience”.

Con Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere verranno inoltre promosse offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity, invogliando gli ospiti a visitare le città svizzere non solo nei mesi estivi ma in primavera, autunno e soprattutto a dicembre durante i mercatini di Natale.