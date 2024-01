The Begin sceglie Ferrara per il suo nuovo boutique hotel davanti al Castello

09:22

The Begin Hotels cresce con una new entry, la settima struttura del suo portafoglio: l’Hotel Ferrara, nel cuore della città di fronte al Castello Estense.

“La The Begin Hotels - spiega il presidente e fondatore Guido Guidi - sceglie la città di Ferrara e ne abbraccia la sua essenza: raffinata ma non per questo meno schietta, green, come la bicicletta che qui è un vero e proprio stile di vita. Uno stile di vita lento, ma sempre in movimento. Come la storia che da qui è passata e sembra essersi estraniata dal tempo. Dagli Estensi a Lucrezia Borgia, da Ariosto a Giorgio De Chirico”.



Al di fuori dei luoghi comuni

Una struttura in linea con la politica del gruppo, che predilige le mete al di fuori dell’ordinario, che raccontano storie di posti piccoli, aperti e accoglienti. “Il concept del nuovo Hotel Ferrara - spiega Guidi - prende vita dalla magnificenza dell’architettura della sua città e della sua inestimabile eredità storica. L’obiettivo è quello di creare un’opera d’arte che abbracci l’anima della città di Ferrara rendendo omaggio alla cultura locale e utilizzando forme, materiali e colori che richiamino lo stile rinascimentale tipico dei palazzi ferraresi”.



L’Hotel Ferrara ha una vista privilegiata sul Castello Estense e conta 60 camere, una diversa dall’altra, di cui tre con Spa al loro interno. La struttura prepara al mattino la Grande Colazione all’Emiliana, che privilegia stagionalità e prodotti tipici. L’albergo dispone anche di un’Area Lounge & Bar con proposta food in piccolo formato.



La The Begin Hotels nasce ad Ancona con il SeePort Hotel. Portonovo, con il SeeBay Hotel, è il secondo passo, seguito dal Salento con il Giardino dei Pini. In seguito, si tocca Trieste con il The Modernist Hotel, Palace Suite e il Continentale. Dall’estate 2023 la TBH è pure a filo d’acqua con il caicco Lady Q.