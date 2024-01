Rosewood ha un nuovo direttore sales & marketing in Italia: Angelo Vignola

14:14

Il suo obiettivo è supportare la crescita del brand Rosewood e della destinazione in Italia e a livello internazionale. Angelo Vignola è il nuovo direttore sales & marketing di Rosewood Castiglion del Bosco, resort con oltre 900 anni di storia situato a Montalcino, nel cuore della Val d’Orcia, in Toscana.

“Dopo molti anni nel mondo dell'ospitalità, ho trovato una nuova famiglia a Rosewood Castiglion del Bosco - sottolinea Vignola -. Sono estremamente fiero di rappresentare, insieme all'intero team, il resort di questa tenuta affascinante e dalla storia millenaria che è unica nel suo genere”.



Castiglion del Bosco, continua, è una destinazione dove cultura, natura ed eleganza si incontrano con autenticità, “per celebrare il territorio ed esprimere al meglio la filosofia intorno a cui ruota il brand Rosewood - A Sense of Place®”.



La carriera

In seguito al conseguimento della laurea in Business Administration all'Università Bocconi, Vignola ha iniziato la sua carriera manageriale al Chia Laguna Resort come direttore sales & marketing. Ha proseguito il suo percorso nel ruolo di international sales director con Eleganzia Hotels & Spas per il Forte Village Resort in Sardegna e Castel Monastero in Toscana. Più recentemente ha guidato il team sales & marketing nel ruolo di direttore al JW Marriott Venice Resort & Spa e infine è stato responsabile dell'apertura e del posizionamento del Portrait Milano della Lungarno Collection, dal 2018 ad oggi.



Rosewood Castiglion del Bosco è stata la terza proprietà in Europa ed è la prima in Italia gestita da Rosewood Hotels & Resorts.