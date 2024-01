Regione Calabria, bando Family Hotel per ristrutturare gli alberghi

08:00

La Regione Calabria investe sul ricettivo. Viaggia in questa direzione il bando Family Hotel, finanziato con 16 milioni di euro dalla Regione, che prevede investimenti per l’ammodernamento, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione di strutture ricettive alberghiere, al fine di conseguire le caratteristiche minime per la realizzazione di hotel per famiglie con bambini e neonati.

Come riporta il Corriere della Calabria, la regione si presenta come una destinazione adatta alle esigenze di tutti i membri delle famiglie, sia che si tratti di esplorare paesaggi montani sia che si preferisca trascorrere la vacanza al mare, o ancora scoprire i piccoli borghi.



“La Calabria è una meta turistica dalle straordinarie potenzialità – spiega il presidente della Regione, Roberto Occhiuto -. La Giunta regionale in questi anni sta agendo in due direzioni. Da una parte stiamo promuovendo con ogni mezzo la nostra Regione in Italia e nel mondo. Farci conoscere e raccontare le nostre eccellenze è il modo migliore per attrarre visitatori e investimenti. Dall’altra vogliamo rafforzare i nostri punti di forza, come ad esempio il turismo per le famiglie. Proprio su questo segmento si inserisce l’iniziativa dei ‘Family Hotel’, un’opportunità finanziata con un bando da 16 milioni di euro che la Regione dà a tante strutture ricettive che potranno ammodernarsi e adeguarsi per essere sempre più accoglienti tanto per i grandi quanto per i più piccoli”.



Possono partecipare all’Avviso, che sarà avviato dal prossimo 1 febbraio, le micro, piccole e medie imprese gestori di strutture ricettive alberghiere già attive alla data di presentazione della domanda e dotate di Codice Identificativo Regionale.

Il contributo è concesso in conto capitale per un investimento minimo ammissibile di 400mila euro e per un massimo di un milione 500mila euro e deve essere realizzato entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni.



La valutazione delle domande avviene attraverso una procedura a sportello, con le richieste che devono essere presentate esclusivamente tramite l’apposita piattaforma, che sarà attiva dal 1 febbraio alle ore 10. Le domande verranno valutate in ordine cronologico di presentazione.