The Begin Hotels investe in formazione: via all'Academy per i front office manager

19:02

The Begin Hotels investe in formazione avviando la nuova edizione di The Begin Academy, il corso che si avvale del supporto della digital business school w. academy e il cui obiettivo è di accompagnare 15 giovani nel loro percorso di formazione e inserirli nel mondo del lavoro come front office manager.

Gli allievi selezionati seguiranno un programma di sette mesi composto da due fasi principali: il Master in Front Office Management e il tirocinio. Il master si avvarrò di una borsa di studio totale offerta dall’azienda e darà modo agli allievi di apprendere le nozioni tecniche del ruolo, ma anche la filosofia di accoglienza e i valori della The Begin. Il tirocinio durerà sei mesi con vitto, alloggio e rimborso spese mensile.



"Facciamo conoscere la bellezza di questo lavoro"

“Dicono che il settore dell’Hotellerie sia difficile e che siano sempre meno i giovani che vogliono intraprendere questa strada - commenta Guido Guidi (nella foto), presidente della The Begin Hotels -. Io credo, invece, che sia tutta questione di far conoscere la bellezza del lavoro che facciamo ogni giorno e di prendere coscienza che siamo artefici di una magia quotidiana. Vedere brillare gli occhi di un Ospite di ritorno da un’esperienza costruita su misura è pura emozione. Ed è proprio questo quello che vogliamo fare con questo progetto: aiutare i giovani a innamorarsi in maniera sincera della parola ospitalità”.



Come candidarsi

Al termine del periodo formativo l’azienda valuterà la possibilità di assunzione con percorsi di crescita ad hoc per le risorse ritenute meritevoli e ambassador del brand. Il master sarà un mix tra formazione on-demand, formazione live-streaming e formazione on the job direttamente nelle strutture della The Begin Hotels (The Modernist Hotel, Hotel Continentale, Palace Suite a Trieste, SeePort Hotel ad Ancona, SeeBay Hotel nella Baia di Portonovo, Hotel Giardino dei Pini in Salento e la new entry Hotel Ferrara).



Le selezioni sono aperte, le candidature possono essere presentate a https://w.academy/master-front-office-management/ e vengono gestite da w.academy.

I requisiti di accesso al Master sono: predisposizione all'accoglienza, laurea o diploma, preferibilmente in discipline turistiche o linguistiche, un’età preferibile dai 19 ai 29 anni, e poi ancora una buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2) e una buona capacità di problem solving, con spiccata attitudine al lavoro di gruppo.