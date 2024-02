di Stefania Galvan

08:35

Il segnale positivo è che finalmente anche il Governo incomincia a rendersi conto dell’importanza dell’hospitality in Italia, quello negativo è che non si tratta di provvedimenti strutturali, ma limitati nel tempo.

Gli attori del comparto dell'ospitalità reagiscono così alla notizia delle misure inserite in Finanziaria per agevolare i dipendenti delle strutture ricettive.



Molte le voci che hanno voluto raccontare i pro e i contro di questo e di altri provvedimenti e fare il punto sul sistema alberghiero italiano e sulla questione del personale.



I provvedimenti

La misure approvate includono la detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi per i dipendenti, oltre che un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno.



“Si tratta di iniziative che hanno un loro peso - sottolinea Marcello Cicalò, ceo di Bluserena -. Ce ne sono poi altre che hanno avuto un impatto considerevole nel corso del 2023, come per esempio quella relativa alla Decontribuzione Sud sul lavoro, che è stata ampliata fino a giugno. Mi auguro - conclude - si riesca a estenderla a tutto il 2024”.



Difficoltà

Ma non è tutto oro quello che luccica. Le misure, infatti, hanno termine al 30 giugno, a meno di proroghe successive. Questo comparta che vengano lasciati fuori “quasi tutti gli extra dei lavoratori del segmento mare. La necessità infatti di maggiore apporto di personale è proprio nei mesi centrali, che non sono interessati al provvedimento” spiega Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels.



