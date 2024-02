09:45

Anticipare il più possibile il recruiting per non doversi trovare impreparati a inizio stagione. Questo è l’imperativo dei gruppi alberghieri, soprattutto quelli in espansione. “Noi stiamo raddoppiando le strutture - racconta Matteo Baldacci, hotel manager delle strutture di Jada Hotels Collection - e abbiamo già da tempo avviato il reclutamento di risorse. Cerchiamo però sempre di valorizzare le professionalità interne promuovendole a lavori di maggiore responsabilità e favorendo, in questo modo, la crescita professionale.

“Il recruiting per la prossima stagione - sottolinea Ludovica Rocchi, brand director del Gruppo R Collection Hotels - è per noi già terminato e siamo partiti con la formazione”.



I corsi di CDSHotels

“Il problema - aggiunge Ada Miraglia (nella foto), direttore comemrciale CDSHotels - non è tanto riuscire a trovare personale, ma trovarlo con delle competenze specifiche. Per questo CDSHotels ha iniziato subito dopo le festività dei corsi formativi”. Quest’anno, oltre ai corsi di inglese a tutti i livelli, CDSHotels ha aggiunto anche quelli in Tecniche di persuasione e Project management “e a marzo partiranno anche i corsi, interamente a nostro carico, di Front office, Housekeeping e Food & beverage, che riguardano gli assunti e le persone da assumere”.

