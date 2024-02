Affitti brevi, Santanchè: “L’obiettivo è rendere il Cin operativo nel minor tempo possibile”

09:25

“Il nostro obiettivo è di rendere il Cin operativo nel minor tempo possibile, assicurando il raccordo con le Regioni e compatibilmente con i tempi tecnici necessari per un intervento così delicato e, al tempo stesso, innovativo”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), risponde al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sugli affitti brevi.

Pubblicità

Nelle scorse ore il primo cittadino del capoluogo lombardo ha denunciato che “siamo a un punto in cui sugli affitti brevi non si riesce a fare niente”, accusando la titolare del Mitur di non fare abbastanza per porre rimedio alla situazione. “Il dossier – ha dichiarato Sala - lo ha in mano la ministra del Turismo Daniela Santanchè che non ha alcuna intenzione di facilitare un po’ il contenimento degli affitti brevi”.



Parole che non sono piaciute alla ministra, che ha ribattuto: “Sala mente sapendo di mentire. Questo è il primo Governo che è intervenuto sul tema degli affitti brevi”. “Abbiamo già definito la norma che istituisce il Cin e abbiamo avviato un tavolo tecnico con le Regioni sull’interoperabilità tra le banche dati regionali e nazionale – ha aggiunto Santanchè in una nota ufficiale -. L’ultimo incontro si è svolto proprio venerdì scorso, perché il nostro obiettivo è di rendere il Cin operativo nel minor tempo possibile”.