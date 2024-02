Place of Charme e il mercato nordeuropeo: in aumento gli arrivi dei gruppi

16:55

Cresce il ruolo del mercato nordeuropeo per Place of Charme, il brand di hospitality del Gruppo So.Ges. “Per noi – spiega Leonardo Bocciolini, revenue manager della catena – è arrivato a rappresentare più del 70% della nostra clientela, a dimostrazione della bontà della nostra linea di prodotto, basata su autenticità, territorio e innovazione”.

Intanto già a inizio anno la catena registra un aumento di prenotazioni attraverso tour operator e agenzie dei gruppi europei in arrivo in autobus del 7% per gli hotel del cosiddetto ‘distretto verde’ toscano: Borgo di Cortefreda, Boccioleto Resort&SPA, la Certosa di Pontignano e l’ultima acquisizione della catena, Podere Mezzastrada. Un chiaro segnale di come stiano cambiando le preferenze dei visitatori, più concentrati sull’entroterra toscano che nelle città perché in cerca di natura ed enogastronomia.



Il consolidamento del turismo nordeuropeo e dei gruppi leisure in arrivo in autobus è tra i principali obiettivi della partecipazione di Place of Charme all’Itb di Berlino, il primo debutto internazionale dopo il lancio, lo scorso ottobre, della nuova immagine.