Place of Charme rinnova la sua immagine

Autenticità, territorialità, enogastronomia, tecnologia e innovazione. Place of Charme consolida un anno di crescita con un rebranding che valorizza i values aziendali. “Ci presentiamo con un’immagine non nuova, ma rinnovata, con l’obiettivo di crescere e dar voce all’italianità”, spiega il founder e ceo Andrea Galardi.

Brand nato in Toscana presente a Firenze, Siena e nella campagna toscana, dal 2018 gestisce con 7 alberghi e resort 4 stelle, oltre ad appartamenti, con la dinamicità e la freschezza di un gruppo giovane, forte dell’expertise ventennale del Gruppo So.Ges.



I suoi ospiti, per l’80% stranieri di matrice anglofona, sono attratti da una proposta genuina che permette di scoprire il territorio attraverso attività, come il forest bathing, e la scoperta delle eccellenze gastronomiche e artigianali. E. C.