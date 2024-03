Lorenzini, PoliMi: “Gli assistenti vocali fondamentali per l’hospitality”

di Alberto Caspani

L’uso degli assistenti vocali nell’hospitality è ormai pervasivo e la loro rapidità d’evoluzione tecnologica rappresenterà sempre più un vantaggio competitivo.

A confermarlo è Eleonora Lorenzini (nella foto), direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, intervenuta all’evento Alexa Smart Properties for Hospitality con BWH Hotels e Aetherna.



“La nostra ultima indagine Artificial Intelligence - queste le sue parole - attesta che il 90% della popolazione Internet in Italia ha interagito con assistenti vocali e che, subito dopo il cellulare, il 47% delle interazioni è avvenuto con altoparlanti intelligenti, risorse talmente semplici da utilizzare che intercettano la domanda di qualsiasi fascia d’età”.



Fra le finalità d’uso, al primo posto è la richiesta di musica (47%), quindi le informazioni meteo (42%), seguite dal servizio di sveglia (40%). Per quanto riguarda le scelte d’investimento nel settore ricettivo, la creazione di chatbot è oggi la priorità principale, unitamente alla domotica e alla connessione dei dispositivi tecnologici: il 18% delle realtà ricettive interessate ha infatti dichiarato di starsene già occupando. Un passo fondamentale per rispondere alle esigenze della Generazione Z, ma anche per potenziare l’interazione con la destinazione.



