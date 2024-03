di Stefania Galvan

“Questo è un giorno molto importante, perché inizia per noi un nuovo capitolo, ci stiamo aprendo al mondo”. Barbara Martin-Coppola, Global Chief Executive Officer di Decathlon, annuncia così, in diretta streaming mondiale, la grande novità dello storico brand sportivo: il rinnovamento del brand.

Il nuovo logo - con l’orbita che esprime il concetto di movimento e di circolarità e la tonalità di blu che si fa più intensa rispetto a quella del logo classico - è il riflesso di un nuovo modello operativo basato su tre pilastri: la trasformazione dell’esperienza del cliente, la sostenibilità e la digitalizzazione del business.



“Al cliente - spiega Martin-Coppola - dobbiamo offrire un’esperienza globale immersiva, ma il nostro business model dev’essere anche circolare: dobbiamo produrre prodotti che durino più a lungo, per ridurre la nostra impronta ecologica”.

E fa un esempio pratico: “La persona che acquista una bici da Decathlon - dice - dovrà diventare parte di una community. Gli consiglieremo itinerari, gli proporremo riparazioni e assicurazione, gli suggeriremo di venderci la sua bici vecchia, che provvederemo a riparare e a rivendere. Un business model sostenibile attraverso la circolarità”.



La mission: rendere lo sport accessibile a tutti

Al centro, quindi, c’è l’esperienza cliente per quella che da sempre è la mission di Decathlon: democratizzare lo sport, diffondendolo e rendendolo accessibile a tutti, a tutti i livelli. “’Move People Through the Wonders of Sport’, questo il nostro nuovo purpose. Il movimento - conclude Martin-Coppola - è essenziale per il mondo, ha un potere unificante e può migliorare sia la salute fisica, sia quella mentale. Noi vogliamo avere un impatto positivo maggiore sulle persone, sulla società e sul pianeta”.



I prodotti per le strutture italiane

La sostenibilità e il benessere sono anche i pilastri del progetto che Decathlon ha sul mercato italiano. Il brand si rivolge, infatti, soprattutto alle strutture alberghiere che intendano focalizzarsi sul wellness dei loro ospiti proponendo loro servizi esclusivi per chi desidera allenarsi in totale privacy, sia in camera che all’aperto.



I prodotti vanno dalle sacche con kit completi per yoga, pilates, body e cardio, al kit di benvenuto personalizzato con il logo della struttura, al servizio di noleggio stagionale, ad esempio di bici e kayak. È inoltre possibile allestire, all’interno della struttura, un corner con prodotti Decathlon, scelti da cataloghi dedicati a vari sport. I partner locali di Decathlon, inoltre, sono in grado di organizzare esperienze sportive alla scoperta del territorio, dalle escursioni in bici alle uscite in kayak, dal trekking allo snorkeling.