Una piattaforma di artigiani per l’hospitality, cresce il business di Musealo

Continua il suo cammino nel mondo del turismo Musealo, la startup pugliese che connette, attraverso una piattaforma di lavoro condivisa, gli artigiani più originali del panorama italiano, consentendo loro di accedere a progetti di alto design.

“Musealo - dichiarano i fondatori Giuseppe Iamele e Cristian De Mitri (nella foto) - si rivolge a strutture ricettive e luoghi di aggregazione, cultura e turismo per progettare con loro esperienze distintive attraverso la realizzazione custom di collezioni di arredamento leggero artigianale. Vogliamo rendere memorabili le esperienze degli ospiti in un panorama d’arredo 100% Made in Italy”.



Obiettivo 500 artigiani

Musealo lavora principalmente con resort, catene alberghiere e spazi che ospitano eventi, realizzando oggetti su misura. Il Resort Canne Bianche di Torre Canne in Puglia (BR) è tra le prime realtà che hanno abbracciato il progetto Musealo. Con l’obiettivo di dar voce al Made in Puglia, grazie alla creatività di tre artigiani del team sono stati realizzati prodotti in legno e ceramica, ispirati ai colori pugliesi.



Per l’Hotel Barion di Bari, invece, l’azienda ha creato originali accessori per la tavola. Oltre al mondo dell’hospitality, la startup ha lavorato con GreenPea a Torino.



Per il 2024 l’obiettivo, spiegano i fondatori della startup, “è di arrivare a una community di 500 artigiani gratuitamente affiliati e aspiriamo a diventare un modello di riferimento a livello nazionale e non solo”.