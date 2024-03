Minor porta il brand Avani nei Paesi Bassi: prima apertura ad Amsterdam

21:00

Avani Hotels & Resorts approda nei Paesi Bassi. Il brand di Minor Hotels aprirà il suo primo indirizzo ad Amsterdam nel secondo trimestre di quest'anno: l'Avani Museum Quarter Amsterdam.

Con 163 camere, la struttura offrirà ai viaggiatori sia business che leisure un'esperienza contemporanea in riva ai canali della città, perfettamente in linea con l’arte e la storia olandese.



L’hotel è situato in una posizione strategica nel cuore della città, vicino a importanti luoghi culturali come il Rijksmuseum e il Van Gogh Museum, a soli 5 minuti a piedi dai vivaci quartieri De Pijp e PC Hooftstraat, rinomato per lo shopping, a 10 minuti in auto dalla stazione centrale di Amsterdam e a breve distanza in tram dal Centro Esposizioni e Congressi RAI.



Ispirata allo Stedelijk Museum, la struttura combina l'estetica d'avanguardia con l'architettura razionalista.