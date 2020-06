Acquario di Genova, accordo con UniCredit per la sostenibilità

16:15

Sostenere e valorizzare le attività dell’Acquario di Genova. Questi gli obiettivi dell’accordo di partnership triennale siglato da UniCredit con il parco acquatico di Costa Edutainment.



L’istituto di credito sarà partner ufficiale del progetto di rinnovamento del percorso espositivo, che prevede entro il prossimo anno allestimenti ed esperienze sul tema della sostenibilità.

La partnership

Per tre anni UniCredit sarà così presente con il suo logo all’interno e all’esterno del percorso di visita dell'Acquario e ha previsto incentivi per i propri dipendenti per stimolarli a visitare la struttura, per sostenerne la ripresa.



La sponsorizzazione rientra nel programma ‘UniCredit per l’Italia’, che la Banca ha studiato per essere vicina alle comunità locali.



“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – spiega Fabrizio Simonini, regional manager Nord Ovest UniCredit - ci ha spinto più che mai ad essere vicini ai territori in cui siamo presenti, accompagnando l’imprenditoria locale in questa fase delicata per tutto il Paese. Con quest’accordo di partnership desideriamo garantire il nostro sostegno a favore di una realtà importante in grado di far ripartire l’intero settore turistico-culturale nazionale, nella speranza di vedere presto tanti italiani visitare e restare incantati dalle meraviglie che l’acquario contiene”.



“Oggi – aggiunge Beppe Costa, presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment - iniziamo un nuovo tratto di strada imprenditoriale con un grande partner italiano e internazionale. Il punto di contatto che ci ha trovato concordi con UniCredit sono stati gli obiettivi di sostenibilità che da sempre come Costa Edutainment perseguiamo”.